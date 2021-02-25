События

23:16 25.02.2021

В Украине за сегодня сделали более 1,1 тысячи COVID-прививок – Степанов

1 мин читать
В Украине за сегодня сделали более 1,1 тысячи COVID-прививок – Степанов

В рамках второго дня вакцинации от COVID-19, вакцинировались 1179 украинцев, и изо дня в день эта цифра будет расти в разы, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За сегодняшний день 1179 человек вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся", - рассказал Степанов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

По словам министра, минимальная доля вакцинированных против COVID-19 в Украине должна составлять не менее 60%.

"По социологическим исследованиям, около 43% граждан готовы на бесплатную вакцинацию. Мы считаем, что это очень мало, поэтому мы проводим максимальную коммуникационную кампанию, для увеличения количества людей, которые должны вакцинироваться ... Минимальный процент, который должен быть в нашей стране, это не менее 60%. Именно из этой цифры начинается формирование коллективного иммунитета", - отметил министр здравоохранения Украины.

Источник:  https://1plus1.video/

Теги: #вакцинация #степанов #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:08 26.02.2021
Баканов: при моей каденции Стерненко не был агентом СБУ

Баканов: при моей каденции Стерненко не был агентом СБУ

18:25 25.02.2021
Ермак: Рассчитываем на рост присутствия компаний из ОАЭ в Украине

Ермак: Рассчитываем на рост присутствия компаний из ОАЭ в Украине

18:04 25.02.2021
Украина ожидает поддержки США в предоставлении ПДЧ - Кулеба

Украина ожидает поддержки США в предоставлении ПДЧ - Кулеба

15:37 25.02.2021
Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море – Зеленский в разговоре со Столтенбергом

Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море – Зеленский в разговоре со Столтенбергом

13:08 25.02.2021
Вакцинация от COVID-19 25 февраля начнется во всех регионах Украины – Ляшко

Вакцинация от COVID-19 25 февраля начнется во всех регионах Украины – Ляшко

12:22 25.02.2021
В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной

В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной

12:09 25.02.2021
"Батькивщина" разработала законопроект о компенсациях за возможные негативные последствия вакцинации от Covid-19

"Батькивщина" разработала законопроект о компенсациях за возможные негативные последствия вакцинации от Covid-19

11:36 25.02.2021
Во Львовской области первыми вакцину от COVID-19 получат медики областной инфекционной больницы

Во Львовской области первыми вакцину от COVID-19 получат медики областной инфекционной больницы

11:08 25.02.2021
Украина и Катар намерены обсудить развитие отношений в энергетическом и агросекторе

Украина и Катар намерены обсудить развитие отношений в энергетическом и агросекторе

10:15 25.02.2021
В Киеве стартовал процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

В Киеве стартовал процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский собирает в пятницу СНБО

Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность

Президентская чета осмотрела выставку "Леся Украинка: 150 имен"

Никаких обысков в офисе какой-либо партии в четверг полиция Киева не проводит, было задержание автобуса по плану "перехват" - начальник главка

Полиция задержала и обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называют преследованием и запугиванием

ПОСЛЕДНЕЕ

Оборонные расходы в мире росли в 2020г, несмотря на пандемию - аналитический центр

Европейские лидеры высказались за разработку международного договора о пандемиях

Компания Johnson & Johnson поставит в ЕС 200 млн доз вакцины от COVID-19 до конца года

Зеленский собирает в пятницу СНБО

Лидеры ЕС подтвердили солидарность помочь вакцинами третьим странам, включая страны Восточного партнерства

Представители Киева и Берна обсудили подготовку к проведению в 2022 в Швейцарии Международной конференции по вопросам реформ в Украине

С 28 февраля президент Европейского совета Мишель начнет поездку в страны Восточного партнерства, посетив Молдавию, Грузию и Украину

Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность

Президентская чета осмотрела выставку "Леся Украинка: 150 имен"

Никаких обысков в офисе какой-либо партии в четверг полиция Киева не проводит, было задержание автобуса по плану "перехват" - начальник главка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА