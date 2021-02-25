В Украине за сегодня сделали более 1,1 тысячи COVID-прививок – Степанов

В рамках второго дня вакцинации от COVID-19, вакцинировались 1179 украинцев, и изо дня в день эта цифра будет расти в разы, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За сегодняшний день 1179 человек вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся", - рассказал Степанов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

По словам министра, минимальная доля вакцинированных против COVID-19 в Украине должна составлять не менее 60%.

"По социологическим исследованиям, около 43% граждан готовы на бесплатную вакцинацию. Мы считаем, что это очень мало, поэтому мы проводим максимальную коммуникационную кампанию, для увеличения количества людей, которые должны вакцинироваться ... Минимальный процент, который должен быть в нашей стране, это не менее 60%. Именно из этой цифры начинается формирование коллективного иммунитета", - отметил министр здравоохранения Украины.

Источник: https://1plus1.video/