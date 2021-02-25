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22:55 25.02.2021

Европейские лидеры высказались за разработку международного договора о пандемиях

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Европейские лидеры высказались за разработку международного договора о пандемиях

Главы государств и правительств стран ЕС заверили в своей приверженности идее разработки международного договора о пандемии.

"Глобальное многостороннее сотрудничество имеет важное значение для устранения нынешних и будущих угроз здоровью", - говорится в опубликованном в Брюсселе документе по завершении работы первого дня виртуального саммита ЕС, сосредоточившего внимание на всесторонней тематике борьбы против пандемии COVID-19.

"Мы привержены делу обеспечения глобальной безопасности в области здравоохранения, в том числе путем укрепления Всемирной организации здравоохранения и работы в ее рамках над международным договором о пандемиях", - сказано в разделе заявления, посвященном укреплению устойчивости относительно будущих угроз здоровью людей.

Развитие этих идей, заявили европейские лидеры, найдет свое продолжение на саммите G20 в области здравоохранения в Риме.

Теги: #евросоюз #пандемия #договор #здравоохранение
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