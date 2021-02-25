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22:12 25.02.2021

Зеленский собирает в пятницу СНБО

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Зеленский собирает в пятницу СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский собирает в пятницу, 26 февраля, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В пятницу, 26 февраля 2021, президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", – сказано в сообщении на сайте Офиса президента в четверг вечером.

В информации подчеркивается, что организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Всю информацию, которую можно обнародовать, будет сообщено официально", – сказано в сообщении.

Теги: #президент #снбоу #заседание
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