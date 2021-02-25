Лидеры ЕС подтвердили солидарность помочь вакцинами третьим странам, включая страны Восточного партнерства

Лидеры Европейского союза подтвердили свою приверженность помочь вакцинами третьим странам, включая страны Восточного партнерства, участником которого является и Украина.

Об этом в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по окончании первого дня видео-конференции глав государств и правительств стран-членов Европейского союза сообщил президент Европейского союза Шарль Мишель.

"Мы не будем в безопасности до тех пор, пока все не будут в безопасности, в этой связи мы подтверждаем нашу солидарность с третьими странами посредством COVAX, равно как и (готовность) делиться вакцинами с нашими соседями и дальше. Мы договорились продолжать делиться вакцинами, особенно для работников системы здравоохранения, которые должны быть среди первых, кого нужно защитить. Наша помощь должна идти тем, кто нуждается, включая Африку, западные Балканы, Восточное партнерство, Латинскую Америку", - заявил он.

В заключительном заявлении всех 27 лидеров стран ЕС также констатируется, что они приветствуют "первые планы COVAX по распределению вакцин в 92 странах с низким и средним уровнем дохода". "Мы обязуемся вносить справедливую долю ЕС в финансирование ACT-A", - сказано в заявлении.