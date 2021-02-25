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21:39 25.02.2021

Представители Киева и Берна обсудили подготовку к проведению в 2022 в Швейцарии Международной конференции по вопросам реформ в Украине

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Представители Киева и Берна обсудили подготовку к проведению в 2022 в Швейцарии Международной конференции по вопросам реформ в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в телефонном разговоре с руководителем Службы дипломатических советников президента Швейцарской Конфедерации Теренсом Биллетером обсудили сотрудничество двух стран, а также договорились продолжить работу по подготовке к проведению в Швейцарии в 2022 году Международной конференции по вопросам реформ в Украине, сообщили в Офисе президента.

Как сообщает пресс-служба на сайте ОП в четверг вечером, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и реализацию договоренностей, достигнутых по результатам официального визита президента Швейцарской Конфедерации Соммаруга в Украину в июле 2020 года.

"Стороны договорились продолжить работу по подготовке к проведению в Швейцарии в 2022 году Международной конференции по вопросам реформ в Украине", – отметили в ОП.

Жовква поблагодарил за техническую и гуманитарную помощь, которая предоставляется Украине, а также очертил перспективные направления развития сотрудничества между двумя государствами. Он также подчеркнул важность сотрудничества Украины с международными партнерами для восстановления мира на Донбассе.

Биллетер заверил в неизменности позиции Швейцарской Конфедерации по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество по противодействию пандемии COVID-19, развития транспортной инфраструктуры Украины, реализации совместных проектов, в частности в сфере железнодорожных перевозок.

Теги: #швейцария #сотрудничество #реформы
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