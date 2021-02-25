Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и представителями правительства, в ходе которого обсудили законопроекты, которые Рада должна рассмотреть на следующей пленарной неделе в контексте выполнения предвыборной программы Зеленского.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в частности, народные депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины. Соответствующие законодательные инициативы были наработаны во время широкого обсуждения с участием представителей общественности. На следующей неделе вопросы реформирования судебной системы будут дополнительно всесторонне обсуждены на очередном Всеукраинском форуме «Украина 30».

«Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе является залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины », - подчеркнул Зеленский.

Также были рассмотрены блок экономических законодательных инициатив. В частности, Верховной Раде будет предложено завершить голосование пакета законопроектов по поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (по «инвестиционных нянь»). Этот пакет поможет заработать проекта «инвестиционных нянь» в полном объеме. Закон будет предусматривать государственную защиту и юридическую помощь зарубежным инвесторам, которые будут инициировать инвестиционные проекты от 20 млн евро.

Кроме того, участники совещания обсудили законодательные инициативы в сфере экологии. В частности, речь шла о законопроекте по уменьшению использования пластиковых пакетов и замены их на те, которые разлагаются. Многие крупные торговые сети уже перешли на пакеты, изготовленные из экологических материалов. Законопроект призван побуждать к уменьшению использования пластиковых пакетов и к переходу на экологически чистые заменители.