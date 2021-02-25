Президентская чета осмотрела выставку "Леся Украинка: 150 имен"

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская осмотрели выставку "Леся Украинка: 150 имен", которая является частью художественного проекта, посвященного 150-летию украинской писательницы и общественной деятельницы, сообщается на сайте главы Украинского государства в четверг.

Выставка размещается в пяти залах на трех этажах Украинского дома в центре Киева. Одним из символов выставки является 150 имен, которые сыграли заметную роль в жизни писательницы.

Владимир и Елена Зеленские также ознакомились с полным собранием произведений Леси Украинки, в который вошли ее письма, неизданные рукописи и черновики.

"Это очень интересный и крутой проект. Леся Украинка здесь живая, незаурядная личность с мировоззрением, который был прогрессивным для ее поколения и остается актуальным в наше время. Думаю, что все, кто посетят эту выставку, получат шанс взглянуть на гениальную Лесю Украинку, которую знают еще со школы, с новой, непривычной точки зрения и еще больше заинтересоваться ее творчеством. Леся Украинка и сегодня продолжает вдохновлять многих авторов на новые творческие проекты", - сказал президент.

События в рамках проекта "Леся Украинка: 150 имен" пройдут с 25 февраля по 8 марта. Организатор проекта - Министерство культуры и информационной политики Украины, к работе над мероприятиями привлечены около 20 музейных учреждений и фондов, эксперты, литературоведы, художники, кураторы, театроведы, киноведы.