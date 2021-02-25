Никаких обысков в офисе какой-либо партии в четверг полиция Киева не проводит, было задержание автобуса по плану "перехват" - начальник главка

Задержание автобуса и находившихся в нем людей на ул.Шота Руставели в Киеве в четверг вечером не имеет отношения к деятельности какой-либо политической партии или следственным действиям в офисе партии, заявляет начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"В Голосеевском районе была мирная акция по застройке. Подъехало два автобуса, из них вышли люди в чёрном, произвели несколько выстрелов из травматического оружия, потом уехали. Был введён план специальной полицейской операции по Киеву, и в ходе отработки задержаны 2 автобуса", - рассказал Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.

По его словам, один автобус был задержан в районе ул. Шота Руставели в Киеве, второй – в Киевской области.

"Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (Хулиганство - ИФ), никакого отношения к обыскам нет",- сказал руководитель полиции Киева.

Вместе с тем, народный депутат Илья Кива (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") в социальных сетях опубликовал видео в котором он сообщает, что указанное транспортное средство арендовано и используется представителями "Детективной охранной компанией "Шторм".

При этом ряд интернет-СМИ и Tekegram-каналов распространяют со ссылкой на видео Кивы сообщения о якобы обысках в офисе партии "ОПЗЖ", расположенном на ул.Шота Руставели в Киеве.