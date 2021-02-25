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20:23 25.02.2021

Рекорды по суточному приросту новых случаев COVID-19 и числу скончавшихся зафиксированы в Молдове

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Рекорды по суточному приросту новых случаев COVID-19 и числу скончавшихся зафиксированы в Молдове

В Молдове в четверг зарегистрировано наибольшее в нынешнем году число новых случаев коронавируса за один день - 1 736 случаев, скончались 25 пациентов, что также является рекордом с начала года, свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Это второй результат за все время тестирования после рекорда 9 декабря 2020 года - тогда было выявлено 1 766 случаев за сутки.

"В четверг было обработано 4 560 тестов, в том числе 4 254 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1736 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 178 540", - отмечается в сообщении.

Из медицинских учреждений во вторник был выписаны 425 пациентов, вылечившийся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 164 321 человек.

Также сообщается о смерти еще 25 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это наибольшее количество смертей от коронавируса, зарегистрированных за один день с начала 2021 года. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове составляет 3 871 человек.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 13 694 человека. В больничные медицинские учреждения госпитализировано 3 514 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 287 находятся в крайне тяжелом состоянии, 52 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 8 443 человека с легкой и средней формой COVID-19, а 16 663 человека находятся под наблюдением на дому", - отмечается в сообщении.

В последние две недели в Молдове наблюдается тенденция роста числа зарегистрированных случаев COVID-19. В последние 10 дней регистрируется более чем по тысяче случаев в день.

Рост числа заболевших привел к тому, что впервые с октября прошлого года в Молдове зарегистрировано более 13 тысяч активных случаев. Также впервые за это время госпитализировано более 3 500 пациентов с коронавирусом. В большинстве больниц уже нет мест для госпитализации.

На прошлой неделе Чрезвычайная национальная комиссия в области общественного здоровья продлила до 15 апреля - срок действия чрезвычайного положения в общественном здравоохранении. Комиссия также приняла решение об ужесточении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В частности, торговые центры не работают в выходные дни, а рынки (за исключением сельскохозяйственных) работают только три дня в неделю - вторник, четверг и суббота. Также, остаются закрытыми кинотеатры, ночные клубы и дискотеки, а количество гостей, приглашенных на официальные и праздничные мероприятия, будет сокращено с 50 до 20 человек.

Теги: #молдова #коронавирус #рекорд
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