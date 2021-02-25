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20:26 25.02.2021

Полиция задержала и обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называют преследованием и запугиванием

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Полиция задержала и обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называют преследованием и запугиванием

Сотрудники полиции задержали в четверг автобус с сотрудниками охранной фирмы "Шторм" на территории рядом с офисом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на ул.Шота Руставели в центре Киева, в политсиле расценивают это как очередные провокации со стороны власти в отношении партии.

"Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ. Мы уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом нашей политической партии является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОПЗЖ в четверг вечером.

В заявлении партии в связи с инцидентом отмечается, что власть "всеми силами старается втянуть оппозицию в очередной скандал".

"Вне всякого сомнения, сегодняшние события возле офиса ОПЗЖ организованы с одной единственной целью – оказать давление на нашу политическую силу, препятствовать ее нормальной работе. Власть в который раз прибегла к своим излюбленным методам: травле, запугиванию и ущемлению прав. На этот раз – с использованием полиции", - подчеркивается в заявлении.

 

Теги: #обыск #опзж #шторм
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