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20:04 25.02.2021

С 1 марта начнется прием документов для участия в конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от Украины

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С 1 марта начнется прием документов для участия в конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины объявляет о начале приема документов для участия в конкурсе.

"Прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 2021 (включительно)", - сообщает в четверг вечером на сайте президента Украины.

Согалсно информации, на заседании 25 февраля был избран глава конкурсной комиссии - им стал профессор кафедры международного права Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого Александр Сердюк.

Также конкурсная комиссия утвердила текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины, с которым можно ознакомиться по этой ссылке: https://www.president.gov.ua/administration/ogoloshennya-pro-provedennya-konkursu-iz-doboru-kandidativ-d-621

Документы подаются в конкурсную комиссию по почте или лично по адресу: 01220, г..иев, ул.Банковая,11, Офис президента Украины.

"Следующее заседание конкурсной комиссии запланировано на 5 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Теги: #конкурс #судья #еспч
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