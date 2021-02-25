Байден объявил режим бедствия в Оклахоме из-за снежной бури

Президент США Джо Байден утвердил декларацию о масштабном бедствии в штате Оклахома из-за суровой зимней погоды и одобрил запрос на выделение для жителей дополнительного финансирования, сообщает в четверг американское издание The Hill.

По его данным, дополнительное федеральное финансирование полагается жителям и малым предприятиям 16 округов штата.

В пресс-релизе, распространенном властями штата, говорится, что по запросу губернатора Оклахомы Кевина Ститта для этих 16 округов одобрена "индивидуальная помощь, которая принесет выгоду домовладельцам, арендаторам и собственникам предприятий, которых затронула снежная буря".

Американские СМИ в свою очередь отмечают, что помощь может включать безвозмездные субсидии на временное жилье и ремонт жилья, льготные займы для покрытия расходов на незастрахованное имущество и другие программы.

Кроме того, в соответствии с декларацией о бедствии, всем муниципалитетам и округам Оклахомы выделят государственную помощь на "ремонт инфраструктуры и на другие затраты, связанные с реагированием на зимнюю непогоду".

Издание The Hill напоминает, что Байден к настоящему времени одобрил декларацию о крупном бедствии в Техасе, Оклахоме, а также в Луизиане.

Все три штата пострадали от рекордного мороза, в результате чего миллионы людей остались без электричества и воды.

Сообщалось, что ранее в Техасе была зафиксирована самая холодная за 30 лет погода - температура опустилась до минус 18.