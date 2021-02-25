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19:36 25.02.2021

Маркарова поблагодарила Зеленского и Кулебу за доверие в связи с назначением ее послом в США

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Маркарова поблагодарила Зеленского и Кулебу за доверие в связи с назначением ее послом в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова расценивает свое назначение на должность как большую честь и еще большую ответственность, и благодарит главу государства и главу украинского внешнеполитического ведомства за оказанное доверие.

"Спасибо президенту Владимиру Зеленскому и министру Dmytro Kuleba за доверие и амбициозные задачи. Рада присоединиться к эффективному украинскому дипломатическому войску мужчин и женщин, неутомимая работа которых - неотъемлемая часть многих побед как на международной арене, так и в Украине", - написала Маркарова на своей странице в Facebook в четверг.

"Люблю Украину и верю в то, что наша тысячелетняя история, помноженная на уникальную жизнестойкость, несмотря на многочисленные атаки, и начатая трансформация в современную инновационную страну, вместе возвращением в европейскую семью и будущим членством в НАТО, дает нам шанс в 21 веке стать региональным лидером нового качества и надежным стратегическим партнером для Соединенных Штатов Америки", - добавила посол.

Как сообщалось, Маркарова работала в Министерстве финансов с 2015 года, а с июня 2018 года она руководила министерством. 29 августа Маркарова была повторно назначена на должность министра финансов.

4 марта 2020 года Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука.

В конце декабря 2020 года заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США, в то же время отметив, что окончательное решение будет приниматься президентом Украины.

25 февраля Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США.

Теги: #сша #посол
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