На закупку лекарств через договоры управляемого доступа на 2021г выделено 1,3 млрд грн – замминистра

На закупку лекарственных средств через договоры управляемого доступа (ДУД) на 2021 год выделено 1,3 млрд грн, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

"В бюджете 2021 года на закупку лекарственных средств при помощи ДУД предусмотрено 1,3 млрд грн. Надеемся, что этот механизм позволит, в том числе, закупать препараты для лечения орфанных заболеваний", - сказала она в ходе публичного диалога "Государственная поддержка пациентов с редкими заболеваниями" в Киеве в четверг.

В свою очередь, замминистра здравоохранения Игорь Иващенко добавил, что Минздрав рассчитывает, что использование механизма ДУД позволит расширить перечень закупаемых лекарств и снизить цены, в том числе, для обеспечения лекарствами орфанных пациентов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот механизм начал работать, и он будет приоритетом при закупке новых препаратов", - сказал он.

Он сообщил, что ДУД, предусматривающие конфиденциальность цены закупки, могут позволить снизить цены, в том числе на орфанные препараты, некоторые их которых производит только одна компания в мире, поэтому речь о торгах идти не может.

При этом Иващенко отметил, что Минздрав заинтересован, чтобы фармкомпании подавали заявки на регистрацию препаратов в Украине".

"Мы ведем переговоры относительно закупок по ДУД, но пока не можем гарантировать четко, что по таким позициям будут заключены эти договоры. Я больше скажу: возможно, некоторые фармкомпании, которые являются монополистами по некоторым препаратам, будут заинтересованы в том, чтобы продолжать работать на тех же условиях, на которых мы работали раньше", - сказал замминистра, подчеркнув, что в некоторых странах цены на лекарственные средства через ДУД могут быть более чем в два раза ниже, чем официально декларируемые производителями.

Кроме того, Иващенко сообщил, что Минздрав ведет переговоры с производителями, стимулируя их регистрировать, в том числе, орфанные лекарственные средства.

"ДУД дадут возможность заключить договоры значительно по более низким ценам, чем в целом по рынку. ДУД может снизить цены в два и более раз", - сказал он.

При этом Иващенко сообщил, что для запуска механизма ДУД необходимо внести изменения в закон о публичных закупках.

Он подчеркнул, что Минздрав пытается стимулировать фармпроизводителей регистрировать в Украине лекарственные средства, в том числе дорогостоящие препараты, украинский рынок которых фармпроизводители считают маленьким.

"Этот вопрос обсуждался. Я написал в последнее время минимум четыре письма в фармкомпании, чтобы они зарегистрировали конкретные лекарственные средства. Из четырех компаний две ответили, что они будут регистрировать", - сказал он.

По словам Иващенко, фармкомпании по-разному оценивают потенциал украинского рынка орфанных препаратов.

"Например, есть один орфанный препарат, годовая потребность в котором составляет 160 флаконов. В 2020 году его закупка не состоялась, потому что производитель не предпринял никаких действий, чтобы поставлять этот препарат", - сказал замминистра.