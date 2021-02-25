События

19:05 25.02.2021

На закупку лекарств через договоры управляемого доступа на 2021г выделено 1,3 млрд грн – замминистра

3 мин читать
На закупку лекарств через договоры управляемого доступа на 2021г выделено 1,3 млрд грн – замминистра

На закупку лекарственных средств через договоры управляемого доступа (ДУД) на 2021 год выделено 1,3 млрд грн, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

"В бюджете 2021 года на закупку лекарственных средств при помощи ДУД предусмотрено 1,3 млрд грн. Надеемся, что этот механизм позволит, в том числе, закупать препараты для лечения орфанных заболеваний", - сказала она в ходе публичного диалога "Государственная поддержка пациентов с редкими заболеваниями" в Киеве в четверг.

В свою очередь, замминистра здравоохранения Игорь Иващенко добавил, что Минздрав рассчитывает, что использование механизма ДУД позволит расширить перечень закупаемых лекарств и снизить цены, в том числе, для обеспечения лекарствами орфанных пациентов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот механизм начал работать, и он будет приоритетом при закупке новых препаратов", - сказал он.

Он сообщил, что ДУД, предусматривающие конфиденциальность цены закупки, могут позволить снизить цены, в том числе на орфанные препараты, некоторые их которых производит только одна компания в мире, поэтому речь о торгах идти не может.

При этом Иващенко отметил, что Минздрав заинтересован, чтобы фармкомпании подавали заявки на регистрацию препаратов в Украине".

"Мы ведем переговоры относительно закупок по ДУД, но пока не можем гарантировать четко, что по таким позициям будут заключены эти договоры. Я больше скажу: возможно, некоторые фармкомпании, которые являются монополистами по некоторым препаратам, будут заинтересованы в том, чтобы продолжать работать на тех же условиях, на которых мы работали раньше", - сказал замминистра, подчеркнув, что в некоторых странах цены на лекарственные средства через ДУД могут быть более чем в два раза ниже, чем официально декларируемые производителями.

Кроме того, Иващенко сообщил, что Минздрав ведет переговоры с производителями, стимулируя их регистрировать, в том числе, орфанные лекарственные средства.

"ДУД дадут возможность заключить договоры значительно по более низким ценам, чем в целом по рынку. ДУД может снизить цены в два и более раз", - сказал он.

При этом Иващенко сообщил, что для запуска механизма ДУД необходимо внести изменения в закон о публичных закупках.

Он подчеркнул, что Минздрав пытается стимулировать фармпроизводителей регистрировать в Украине лекарственные средства, в том числе дорогостоящие препараты, украинский рынок которых фармпроизводители считают маленьким.

"Этот вопрос обсуждался. Я написал в последнее время минимум четыре письма в фармкомпании, чтобы они зарегистрировали конкретные лекарственные средства. Из четырех компаний две ответили, что они будут регистрировать", - сказал он.

По словам Иващенко, фармкомпании по-разному оценивают потенциал украинского рынка орфанных препаратов.

"Например, есть один орфанный препарат, годовая потребность в котором составляет 160 флаконов. В 2020 году его закупка не состоялась, потому что производитель не предпринял никаких действий, чтобы поставлять этот препарат", - сказал замминистра.

Теги: #лекарства #закупка #средства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 25.02.2021
МЗУ готово начать госзакупки орфанных препаратов за бюджет 2021 г., не ожидая запуска механизма договоров управляемого доступа – Жумадилов

МЗУ готово начать госзакупки орфанных препаратов за бюджет 2021 г., не ожидая запуска механизма договоров управляемого доступа – Жумадилов

18:56 25.02.2021
На закупку лекарств через договоры управляемого доступа на 2021 г. выделено 1,3 млрд грн – замминистра

На закупку лекарств через договоры управляемого доступа на 2021 г. выделено 1,3 млрд грн – замминистра

10:21 25.02.2021
Минздрав Украины намерен урегулировать дистанционную торговлю лексредствами

Минздрав Украины намерен урегулировать дистанционную торговлю лексредствами

09:57 25.02.2021
Минздрав утвердил новую редакцию реестра лексредств по программе реимбурсации

Минздрав утвердил новую редакцию реестра лексредств по программе реимбурсации

14:43 22.02.2021
В Раде планируют запретить продажу лекарств детям до 14 лет

В Раде планируют запретить продажу лекарств детям до 14 лет

20:41 16.02.2021
В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений c вакцинами от Covid-19 не воспрепятствует их закупке

В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений c вакцинами от Covid-19 не воспрепятствует их закупке

17:14 12.02.2021
В Украине появился сервис для онкобольных, отражающий наличие бесплатных лекарств

В Украине появился сервис для онкобольных, отражающий наличие бесплатных лекарств

16:29 11.02.2021
Кличко: Киевсовет выделил 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице

Кличко: Киевсовет выделил 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице

19:53 10.02.2021
Минздрав готов предоставлять правоохранителям любые материалы по закупкам вакцин от коронавируса – Степанов

Минздрав готов предоставлять правоохранителям любые материалы по закупкам вакцин от коронавируса – Степанов

16:12 08.02.2021
Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

Германия предоставит Украине EUR13,1 млн на борьбу с COVID-19 и преодоление последствий пандемии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии

Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США

Полиция отозвала письмо с решением суда, обязывающим провайдеров заблокировать доступ к сайту российского РБК и еще 425 сайтам

Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-главе Минтранса Рудьковскому как организатору похищения главы "Нафтогазвыдобування"

Раскрыто похищение бывшего топ-менеджера "Нафтогазвыдобування", за которого требовали $200 млн выкупа

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден объявил режим бедствия в Оклахоме из-за снежной бури

Президент зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии

Маркарова поблагодарила Зеленского и Кулебу за доверие в связи с назначением ее послом в США

ЕС продлил антибелорусские санкции до 28 февраля 2022 года

В Харькове горит складское здание на площади 700 кв м – ГСЧС

"Эпицентр" до марта откроет в Энергодаре 9-й отдельно стоящий центр выдачи интернет-заказов

Вакцины являются фактором восстановления экономики ЕС после пандемии - глава Европарламента

Житель Херсона пытался провезти через оккупированный Крым в РФ 20 кг наркотиков

Зеленский подписал указ о назначении Маркаровой послом Украины в США

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА