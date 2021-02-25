Житель Херсона пытался провезти через оккупированный Крым в РФ 20 кг наркотиков

Правоохранители разоблачили и задержали жителя Херсона, который через контрольный пункт въезда-выезда пытался вывезти через временно оккупированную территорию АР Крым в Российскую Федерацию 20-килограммовую партию наркотиков.

"По данным следствия, запрещенное вещество - каннабис мужчина спрятал в топливном баке автомобиля, на котором следовал во временно оккупированный Крым, откуда планировал доставить наркотик в РФ. Стоимость изъятого на "черном рынке" составляет ориентировочно 5,6млн грн", - сообщает в четверг Офис генпрокурора.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями УСБ Украины в Херсонской области и пограничниками Херсонского отряда Госпогранслужбы.