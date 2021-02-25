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18:14 25.02.2021

Власти Украины вместе с местными властями в 2021 г. переходят на новый уровень сотрудничества в разных проектах - Кирилл Тимошенко

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Власти Украины вместе с местными властями в 2021 г. переходят на новый уровень сотрудничества в разных проектах - Кирилл Тимошенко

Власти Украины в 2021 году переходят на новый уровень реализации проектов в сотрудничестве с местными властями, ставят цель построить 4,5 тыс. км дорог государственного и 2 тыс. км дорог местного значения, заявил замглавы Офиса президента Украины, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко.

Как сообщает в четверг сайт президента, во время заседания Совета развития громад и территорий Тимошенко отметил, что в 2020 году государственная и местная власть сделали прорыв по количеству построенных объектов инфраструктуры в рамках программы президента "Большое строительство".

"В этом году мы вместе должны не только поддержать высокую планку, но и перейти на новый уровень проектов. Минимум 4,5 тыс. км дорог государственного значения, чтобы украинцы путешествовали друг к другу и узнавали больше о своей стране. Это наша с вами цель на этот год. 2000 км дорог местного значения - именно тех, по которым ездит большинство населения, не проживающее в крупных областных центрах. Построим с вами новые и реконструируем существующие школы, садики, спортивные объекты", - отметил он.

Кроме того, подчеркнул Тимошенко, именно в сотрудничестве с местными властями будет реализован еще ряд проектов, запланированных на 2021 год. Речь, в том числе, идет о "Великой реставрации" культурного наследия, развитии региональных аэропортов.

"Мы запускаем реконструкцию региональных аэропортов, чтобы каждый смог летать. Летать в Киев по делам, летать в Одессу и Херсон на море, в Карпаты зимой на горнолыжные курорты, и главное – на украинские курорты. Уже в этом году начинаем обновление взлетных полос в Житомире, Ривном, Черновцах, Полтаве, Кривом Роге и многих других городах Украины", - сказал он.

Тимошенко сообщил, что в 2021 году также начнется строительство крупного медицинского городка в Краматорске, а через несколько месяцев закончится реконструкция и поставка медицинского оборудования в 200 приемных отделений в больницах по всей Украине.

"Самое главное - это то, что в подавляющем большинстве мы работаем с вами вместе. И когда у нас с вами все получается, выиграют от этого все - центральная власть, местная власть, а главное и самое дорогое - выиграют украинцы в каждом уголке нашей страны", - обратился он к представителям местного самоуправления.

Теги: #опу #тимошенко #проекты
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