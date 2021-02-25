Украина ожидает поддержки США в предоставлении ПДЧ - Кулеба

Украина ожидает поддержки со стороны США в предоставлении Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы ожидаем помощи и поддержки США в нашем дальнейшем взаимодействии с НАТО, в нашей интеграции и предоставлении нам Плана действий по членству союзниками и продвижении к усилению трансатлантического пространства", - сказал Кулеба в ходе панельной дискуссии американского центра CEPA по будущему украинско-американского стратегического партнерства в четверг.

Глава МИД Украины указал, что ожидает от новой администрации демонстрации лидерства в объединении всех частей трансатлантического пространства и в усилении Альянса в разворачивающемся глобальном соперничестве и борьбе.

Кроме того, он подчеркнул, что приоритетом сотрудничества США и Украины является безопасность. "Темой номер один является дальнейшее и более энергичное взаимодействие с Украиной на треке безопасности, начиная от переговоров в Нормандском формате, где Россия, Украина, Германия и Франция ведут переговоры, и заканчивая поддержкой наших Вооруженных сил и модернизацией наших секторов обороны и безопасности", - пояснил Кулеба.

Министр указал, что хотел бы видеть США участниками "нормандского формата". "Я был бы счастлив видеть США в нормандском формате... Если мы не можем гарантировать консенсус существующих членов нормандского формата - думаю, для мистера Путина будет тяжело принять США за столом, - это не означает, что Америка не может сделать то, что она может. У нее есть достаточно полномочий и возможностей, чтобы играть решающую роль в процессе", - считает Кулеба.

Глава украинского МИД также добавил, что видит приоритетом усиление торговли с США. "У Украины есть Соглашение по ассоциации с ЕС, мы вводим бизнес-правила ЕС в Украине и создаем условия для инвестиций и для бизнес-проектов. Много новых вещей происходит, включая сферу энергетики. Я считаю, что здесь США и Украина могут создать синергию, чтобы действительно усилить энергетическую безопасность в Европе. Украина неотъемлема для обеспечения энергетической безопасности Европы и вместе с США мы можем сделать многое, и мы можем создать правильные балансы с регионе", - подчеркнул он.

Кроме того, Кулеба отметил, что Украина ожидает более глубокого сотрудничества с США по трансформированию Украины, усилению верховенства права, искоренению коррупции.