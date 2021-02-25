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17:58 25.02.2021

Военный госпиталь в Ирпене получил от правительства Японии современный рентген-аппарат

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Военный госпиталь в Ирпене получил от правительства Японии современный рентген-аппарат

В Военно-медицинском клиническом лечебно-реабилитационном центре Минобороны Украины в Ирпене (Киевская обл.) в четверг состоялась торжественная передача медицинского оборудования от правительства Японии.

"Вооруженные силы Украины в качестве международной технической помощи получили стационарный рентгеновский аппарат Canon ZEXIRA с дистанционным управлением для помощи в противодействии COVID-19", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Обращаясь к присутствующим, посол Японии в Украине Кура Такаши отметил, что "воины, которые защищают Украину на Донбассе, - это настоящие герои, и он увлекается их героическими поступками. Дипломат выразил уверенность, что предоставленное медицинское оборудование принесет пользу для лечения украинских военнослужащих".

Также посол обратил внимание, что сотрудничество двух государств продолжается уже много лет. В частности, только начиная с 2014 года Япония оказала помощь Украине в размере $56 млн, 10% из этой суммы - украинским военнослужащим. Он заверил, что сотрудничество государств продолжится и дальше.

"Стоит отметить, что специализированный рентгеновский аппарат Canon ZEXIRA с дистанционным управлением позволяет четко контролировать дозу излучения, дистанционно управлять всеми процессами с быстрым и мобильным получением цифрового результата", - добавили в Минобороны.

Теги: #госпиталь #рентгенаппарат
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