Столичный маркет-молл "Дарынок" принял 10,4 млн посетителей в 2020 году, что на 12% меньше, чем в 2019 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор "Дарынка" Егор Верлооченко.

По его словам, с целью поддержки арендаторов в кризисный 2020 год, "Дарынок" пересмотрел арендные соглашения в пользу ритейлеров.

"В момент локдауна мы объявили специальные коммерческие условия для этого периода: освободили от арендной платы торговые точки, которые не имели права вести свою деятельность. При повторении локдауна поступили аналогично, это были понятные и прозрачные условия в столь неопределенной ситуации", – сообщил Верлооченко.

После локдауна был предоставлен дисконт на арендную плату в размере от 10 до 50% в зависимости от групп товаров, добавил он.

Верлооченко также сообщил о ряде других мер оптимизации трафика: для минимизации скопления людей в пиковое время, было решено продлить часы работы магазинов с 10:00 до 22:00 (раньше было до 20:00). При этом маркет-молл запустил промо-кампанию "Хэппи часы", в рамках которой с 18 ноября по 31 декабря ежедневно дарил сертификаты на шопинг различной номинальной стоимости.

"По результатам ноября, продление графика увеличило трафик на 3-4% в будние дни", - сообщил Верлооченко.

В 2020 году tenant-mix "Дарынка" обновился за счет более 10 новых операторов, среди которых EVA, "Дом оптики", Lviv Croissants, отделение Justin.

Маркет-молл "Дарынок" представляет собой симбиоз торгового центра и традиционного рынка. На общей площади 68 тыс. кв. м расположены свыше 3 тыс. торговых точек, в том числе свадебная галерея, этаж детских магазинов, два этажа мебели общей площадью 10 тыс. кв. м, отдел верхней одежды из кожи и меха площадью 2,7 тыс. кв. м, коворкинг Platforma Office Club от Coworking Platforma общей площадью 3,7 тыс кв. м.