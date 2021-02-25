События

17:49 25.02.2021

Столичный маркет-молл "Дарынок" принял 10,4 млн посетителей в 2020 году

2 мин читать
Столичный маркет-молл "Дарынок" принял 10,4 млн посетителей в 2020 году

Столичный маркет-молл "Дарынок" принял 10,4 млн посетителей в 2020 году, что на 12% меньше, чем в 2019 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор "Дарынка" Егор Верлооченко.

По его словам, с целью поддержки арендаторов в кризисный 2020 год, "Дарынок" пересмотрел арендные соглашения в пользу ритейлеров.

"В момент локдауна мы объявили специальные коммерческие условия для этого периода: освободили от арендной платы торговые точки, которые не имели права вести свою деятельность. При повторении локдауна поступили аналогично, это были понятные и прозрачные условия в столь неопределенной ситуации", – сообщил Верлооченко.

После локдауна был предоставлен дисконт на арендную плату в размере от 10 до 50% в зависимости от групп товаров, добавил он.

Верлооченко также сообщил о ряде других мер оптимизации трафика: для минимизации скопления людей в пиковое время, было решено продлить часы работы магазинов с 10:00 до 22:00 (раньше было до 20:00). При этом маркет-молл запустил промо-кампанию "Хэппи часы", в рамках которой с 18 ноября по 31 декабря ежедневно дарил сертификаты на шопинг различной номинальной стоимости.

"По результатам ноября, продление графика увеличило трафик на 3-4% в будние дни", - сообщил Верлооченко.

В 2020 году tenant-mix "Дарынка" обновился за счет более 10 новых операторов, среди которых EVA, "Дом оптики", Lviv Croissants, отделение Justin.

Маркет-молл "Дарынок" представляет собой симбиоз торгового центра и традиционного рынка. На общей площади 68 тыс. кв. м расположены свыше 3 тыс. торговых точек, в том числе свадебная галерея, этаж детских магазинов, два этажа мебели общей площадью 10 тыс. кв. м, отдел верхней одежды из кожи и меха площадью 2,7 тыс. кв. м, коворкинг Platforma Office Club от Coworking Platforma общей площадью 3,7 тыс кв. м.

Теги: #дарынок #посетители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:29 01.11.2019
Количество посетителей Чернобыльской зоны за 10 мес.-2019 выросло на 75%

Количество посетителей Чернобыльской зоны за 10 мес.-2019 выросло на 75%

03:12 28.12.2017
Посетители аттракционов "Диснейленда" в Калифорнии были эвакуированы из-за сбоя в подаче электричества

Посетители аттракционов "Диснейленда" в Калифорнии были эвакуированы из-за сбоя в подаче электричества

16:40 07.12.2011
"Маркет ленд" планирует построить "Декор Центр" в центре торговли "Дарынок" в Киеве

"Маркет ленд" планирует построить "Декор Центр" в центре торговли "Дарынок" в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция отозвала письмо с решением суда, обязывающим провайдеров заблокировать доступ к сайту российского РБК и еще 425 сайтам

Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-главе Минтранса Рудьковскому как организатору похищения главы "Нафтогазвыдобування"

Раскрыто похищение бывшего топ-менеджера "Нафтогазвыдобування", за которого требовали $200 млн выкупа

Бывший первый замглавы правления ПриватБанка Яценко вышел под залог – ВАКС

Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте

ПОСЛЕДНЕЕ

Военный госпиталь в Ирпене получил от правительства Японии современный рентген-аппарат

Адвокат сообщил, что Навальный этапирован из СИЗО, возможно, в колонию

МИД запустил англоязычный официальный сайт Украины для иностранных аудиторий

Участие США в урегулировании конфликта на Донбассе возможно не только в рамках Нормандского формата – Резников

Маркарова получила задание организовать визит Байдена в Украину – Кулеба

В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей – KSE

Главком ВСУ проверил на Донбассе готовность подразделений к выполнению задач

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Киев-Харьков к 8 марта

Полиция отозвала письмо с решением суда, обязывающим провайдеров заблокировать доступ к сайту российского РБК и еще 425 сайтам

Подготовка Муниципального кодекса Украины станет первой задачей Конгресса местных и региональных властей - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА