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17:38 25.02.2021

МИД запустил англоязычный официальный сайт Украины для иностранных аудиторий

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МИД запустил англоязычный официальный сайт Украины для иностранных аудиторий

Украина запустила собственный официальный вебсайт Ukraine.ua для иностранных аудиторий.

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Украины, этот онлайн портал разработан для формирования положительного имиджа государства за рубежом.

Сейчас работает англоязычная версия сайта, но в течение 2021 года планируется запуск французской, немецкой, испанской, арабской и китайской языковых версий.

"Сайт создан, чтобы мир узнал настоящую Украину: креативную, динамичную, инновационную. Страну разнообразия и прекрасной природы. Страну свободы и достоинства. Страну, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего", - пояснили в МИДе.

На сайте можно найти немало информации о стране и ознакомиться с ее возможностями для обучения, инвестирования или путешествий.

В официальном фотобанке на сайте сотни качественных изображений Украины, ее природы, культурного наследия, традиций, талантливых людей.

Теги: #английский #сайт #украина #мид
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