Участие США в урегулировании конфликта на Донбассе возможно не только в рамках Нормандского формата – Резников

США могут принимать участие в урегулировании вооружённого конфликта на Донбассе в рамках Нормандского формата, ОБСЕ и Будапештского меморандума, считает вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Я бы не говорил, что участие США в урегулировании вооружённого международного конфликта между Россией и Украиной на территории Донбасса возможно только путём Нормандского формата", - заявил Резников после участия в совещании Совета развития громад и территорий Украины.

Он напомнил, что "США являются участниками Будапештского меморандума, поэтому Украине гарантирован вопрос безопасности, как стране, которая добровольно отказалась от ядерного вооружения".

Кроме того, США являются членом ОБСЕ. "Они имеют право официально принимать участие во всех мероприятиях ОБСЕ. Поскольку ОБСЕ является модератором ТКГ и докладывает на заседаниях политических советников Нормандского формата", - пояснил вице-премьер.

"Я убежден, что США на уровне своих послов при ОБСЕ имеют право принимать там участие. И, естественно, на уровне встреч лидеров Нормандского формата тяжело представить, что (канцлер ФРГ Ангела - ИФ) Меркель или (президент Франции Эмманюэль – ИФ) Макрон будут против участия (президента США Джо - ИФ) Байдена, если он захочет присоединиться к этой группе", - резюмировал Резников.