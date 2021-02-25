В "красную" зону по COVID-19 нужно ввести еще 5 областей – KSE

В "красную" зону по COVID-19 из-за критичной ситуации с распространением заболевания нужно ввести пять областей: Закарпатскую, Черновицкую, Винницкую, Житомирскую и Николаевскую, считают эксперты Киевской школы экономики (KSE).

Как сообщается в пресс-релизе KSE, в настоящее время ситуация с ростом заболеваемости в Закарпатской, Черновицкой и Винницкой областях соответствует ситуации, которая наблюдалась Ивано-Франковской области две недели назад.

"Если ограничительные меры не будут применены, за две недели мы будем наблюдать аналогичную Ивано-Франковской области ситуацию еще в трех областях. Первый приоритет - Закарпатская область, поскольку она ниже средней по стране обеспеченность ресурсами и у ней более 75% занятых реанимационных коек", - сообщает KSE.

При этом эксперты KSE отметили, что Житомирская и Николаевская области демонстрируют значительный рост уровня госпитализаций.

"По состоянию на 23 февраля госпитализации на 25% превышают выписки. Это означает рост нагрузки на систему здравоохранения в ближайшее время. Ивано-Франковская область уже сегодня выдерживает нагрузку на ресурсы в четыре раза больше среднего по стране. В целом загрузка реанимационных коек по стране составляет 40%", - привел статистику руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Он также отметил, что "несмотря на наращивание объемов вакцинации, Европа прекратила длительное падение заболеваемости и с этой недели демонстрирует тренд на рост".

"Среди причин - мутации вируса и ослабление карантина", - считает эксперт.

Как сообщалось со ссылкой на информацию Минздрава по состоянию на 23 февраля, Черновицкая и Ивано-Франковская области могут войти в "красную" зону эпидопасности, еще семь регионов – в "оранжевую". В Ивано-Франковской области превышаются коэффициент выявления случаев (25,8% при допустимом 20%), уровень госпитализаций (121,4 на 100 тыс. населения при допустимом 60%) эпидпорога (197,8% при допустимом 100%). В Черновицкой области превышается коэффициент выявления случаев (23,2% при допустимом 20%), уровень госпитализаций (78,4 на 100 тыс. населения при допустимом 60%).

В "оранжевую" зону войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, где превышения по одному показателю.

С 24 февраля Кабмин ввел обновленное карантинное зонирование. На территории страны, как и раньше, будут действовать четыре уровня эпидопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

С 24 февраля на всей территории Украины будет действовать "желтый" уровень эпидопасности – это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями. В частности, общепитам будет разрешено работать на час дольше – до 00:00, посещение заведений образования группами более 20 человек.

Переход на "оранжевый" уровень возможен, когда хотя бы по одному показателю начнется превышение:

- загруженность коек, обеспеченных кислородом, в медучреждениях для пациентов с COVID-19 более 65%;

- количество тестирований методами ПЦР и на антиген за последние семь дней на 100 тыс. населения менее 300;

- количество госпитализаций пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 на протяжении последних семи дней на 100 тыс. населения более 60;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или с определением антигена более 20% (если со 100 протестированных человек менее 20 будет с COVID-19, то такая ситуация контролируемая);

- рост госпитализаций на протяжении последних семи дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом более 50%.

На "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.

На "красный" уровень область будет переходить, если есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения – практически такие же, как при январском карантине.

Запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

- работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

"Красный" уровень в области будет вводится комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.