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17:09 25.02.2021

Главком ВСУ проверил на Донбассе готовность подразделений к выполнению задач

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Главком ВСУ проверил на Донбассе готовность подразделений к выполнению задач

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак осуществил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает в четверг пресс-центр ООС на странице в Facebook, "главнокомандующий проверил готовность военнослужащих и подразделений к выполнению поставленных задач, во время чего отметил высокую слаженность действий личного состава операции Объединенных сил".

Вместе с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко главнокомандующий встретился с командирами подразделений, выполняющих боевые задачи вдоль линии разграничения сторон.

"Во время поездки они также пообщались с украинскими защитниками и обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

 

Теги: #всу #оос #хомчак
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