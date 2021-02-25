Главком ВСУ проверил на Донбассе готовность подразделений к выполнению задач

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак осуществил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает в четверг пресс-центр ООС на странице в Facebook, "главнокомандующий проверил готовность военнослужащих и подразделений к выполнению поставленных задач, во время чего отметил высокую слаженность действий личного состава операции Объединенных сил".

Вместе с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко главнокомандующий встретился с командирами подразделений, выполняющих боевые задачи вдоль линии разграничения сторон.

"Во время поездки они также пообщались с украинскими защитниками и обсудили проблемные вопросы, возникающие в ходе выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.