"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Киев-Харьков к 8 марта

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд по маршруту Киев-Харьков к празднику 8 марта, сообщается на сайте компании в четверг.

Для обеспечения перевозки пассажиров во время первых весенних выходных "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №720 Киев-Харьков с отправлением из Киева 5 и 8 марта, из Харькова - 6 и 9 марта.

Отправление поезда из Киева назначено на 18:30, прибытие в Харьков - на 23:39. На пути следования поезд будет делать остановки на станциях Дарница (18: 50-18: 52), Борисполь (19: 06-19: 08), Гребенка (20: 05-20: 07), Лубны (20: 27-20: 29 ), Ромодан (20: 50-20: 52), Миргород (21: 09-21: 11), Полтава-Киевская (22: 02-22: 04).

В обратном направлении поезд №719 Харьков-Киев отправится из Харькова в 5:54 и прибудет в Киев в 11:11. Поезд будет останавливаться на станциях Полтава-Киевская (07: 34-07: 37), Миргород (08: 28-08: 38), Ромодан (8:56 -08: 58), Лубны (09: 18-09: 20), Гребенка (09: 42-09: 44), Борисполь (10: 39-10: 41), Дарница (10: 54-10: 56).

Поезд будет курсировать составом производства Hyundai Rotem.