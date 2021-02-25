Подготовка Муниципального кодекса Украины станет первой задачей Конгресса местных и региональных властей - Зеленский

Разработка и написание Муниципального кодекса Украины станет первой задачей Конгресса местных и региональных властей, заявляет президент страны Владимир Зеленский.

"Первый вопрос, на котором мы должны сосредоточиться на этой площадке, – это разработка и написание Муниципального кодекса Украины", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Конгресс не будет "органом на бумаге, который ничего не решает". У Конгресса будет свой постоянно действующий офис, где будет максимально эффективная работа.