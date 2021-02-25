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16:28 25.02.2021

Подготовка Муниципального кодекса Украины станет первой задачей Конгресса местных и региональных властей - Зеленский

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Подготовка Муниципального кодекса Украины станет первой задачей Конгресса местных и региональных властей - Зеленский

 Разработка и написание Муниципального кодекса Украины станет первой задачей Конгресса местных и региональных властей, заявляет президент страны Владимир Зеленский.

"Первый вопрос, на котором мы должны сосредоточиться на этой площадке, – это разработка и написание Муниципального кодекса Украины", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Конгресс не будет "органом на бумаге, который ничего не решает". У Конгресса будет свой постоянно действующий офис, где будет максимально эффективная работа.

Теги: #муниципальный_кодекс
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Интерфакс-Украина
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