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16:30 25.02.2021

Полиция отозвала письмо с решением суда, обязывающим провайдеров заблокировать доступ к сайту российского РБК и еще 425 сайтам

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Полиция отозвала письмо с решением суда, обязывающим провайдеров заблокировать доступ к сайту российского РБК и еще 425 сайтам

Полиция отозвала свое сопроводительное письмо в НКРСИ с решением из Голосеевского суда, по которому провайдеры обязаны заблокировать доступ к сайту российского экономического издания РБК и еще 425 разным сайтам, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов… Полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информации", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в декабре 2020 года гражданин Александр Пан обратился в полицию с жалобой о якобы совершении в отношении него мошеннических действий. "Ему очень не понравилось то, что о нем писали на разных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником", - отметил Геращенко.

Он пояснил, что после реформы уголовного процессуального законодательства полиция обязана регистрировать любые заявления о совершении уголовного правонарушения, соответственно это тоже было зарегистрировано. "После этого… Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали… Судья Плахотнюк 4 февраля 2021 года выносит решение о признании 426 интернет-сайтов… унижающими честь и достоинство Пана… и накладывает на них арест", - пояснил замминистра.

Далее, по его словам, это решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальную комиссию, которая обеспечивает государственное регулирование в сфере связи и информации. "Никаких реальных действий, которые бы причинили ущерб собственникам интернет-ресурсов, причинено не было, кроме вреда общественной морали после таких решений суда", - подчеркнул замглавы МВД.

Говоря о выводах и рекомендациях, которые были сделаны в связи со сложившейся ситуацией, Геращенко сообщил, что полиция отозвала сопроводительное письмо в Нацкомиссию.

Как сообщил замминистра, уголовное производство будет истребовано в Главное следственное управление для проведения проверки и "в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыто согласно предусмотренной УПК процедуре".

Что касается судьи Плахотнюка, то, по словам Геращенко, потерпевшим от вынесения такого решения следует подать жалобу в Высший совет правосудия для изучения вопроса о соответствии судьи занимаемой должности.

"С Александром Паном разговор будет проведен отдельно", - добавил замминистра.

Кроме этого, он призывал народных депутатов внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, и ввести доследственную проверку заявления граждан "чтобы отсеивать подобного рода заказные дела". Также замминистра считает, что необходимо внести изменения в законодательство об информации, "чтобы урегулировать отношения между прессой, правом на свободу слова, возможность фигурантов журналистских расследований цивилизовано защищать свою честь и достоинство в случае, если их права были нарушены", - отметил Геращенко.

Теги: #сайты #полиция #письмо
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