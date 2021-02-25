Шмыгаль призывает глав обл- и Киевской горадминистраций усилить меры по контролю за соблюдением санитарных норм

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает глав областных и Киевской городской государственных администраций усилить меры по контролю за соблюдением санитарных норм.

"Участники встречи обсудили меры по противодействию распространению COVID-19 и недопущения следующей волны заболеваемости. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо усилить меры по контролю за соблюдением санитарных норм", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам встречи премьера с главами областных и Киевской городской государственных администраций.

Кроме того, Шмыгаль отметил важность налаживания взаимодействия каждой громады в областях с органами власти.

"Этот процесс, по его словам, должно быть согласованным и четким и именно поэтому необходимо ускорить реорганизацию районных государственных администраций и обеспечить стабильную работу органов социальной защиты", - говорится в сообщении.