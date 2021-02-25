Украина направила в Офис прокурора МУС очередное сообщение о нарушениях прав человека в Крыму

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко подписали очередное информационное сообщение в Офис Прокурора Международного уголовного суда.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГПУ) в четверг, оно касается серьезных нарушений должностными лицами РФ международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности, относительно масштабных и систематических действий против украинских и иностранных журналистов и работников СМИ.

"Органы прокуратуры и правозащитные организации ежедневно делают колоссальную работу по сбору доказательств, доказывающих нарушение РФ международного гуманитарного права в оккупированных Крыму и на Донбассе, ее причастность и содействие в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Как мы и обещали, мы не прекращаем работу по информированию Офиса Прокурора МУС после того, как он завершил предварительное изучение ситуации по Украине, и мы ждем решения по открытию полноценного расследования", - подчеркнула Венедиктова.

Отмечается, что в ходе подготовки этого информационного сообщения были проанализированы тысячи статей и документов, отчеты международных, межправительственных и неправительственных организаций, открытые оккупантами уголовные производства и судебные решения, выданные оккупационными властями.

"Хочу констатировать, что без гражданского общества прокуратура не смогла бы достичь тех результатов, которые уже есть. Сейчас мы совместно готовим обращение к МУС по масштабным фактам уничтожения культурных ценностей во временно оккупированном Крыму", - добавила Венедиктова.

В пресс-службе ОГПУ уточняют, что в подписанном правоохранителями и правозащитниками сообщении для МУС изложены факты преследований и репрессий в отношении представителей СМИ, которые объективно освещали процесс оккупации Крымского полуострова и открыто выступали против вооруженной агрессии РФ.

В нем отмечается, что журналисты стали жертвами незаконных задержаний, насильственного перемещения из оккупированной территории, выдворения (депортации), лишение права на справедливый суд, бесчеловечного обращения и посягательства на их жизнь и здоровье.

"Физическое преследование и психологическое давление на журналистов со стороны должностных лиц РФ и представителей ее оккупационной власти достигли своего пика в начале оккупации в феврале 2014 и с такой же активностью продолжаются до сих пор", - сообщают в пресс-службе ОГПУ.

Как сообщил руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве, правоохранительные органы Автономной республики Крым сейчас расследуют 21 уголовное производство по 42 фактам преследования журналистов.

"В большинстве этих уголовных производств уже установлены лица, которые непосредственно причастны к преследованиям, и следователи, которые проводили обыски - многие из них - бывшие сотрудники СБУ, оставшиеся Крыму, перешедшие на сторону врага и ставшие работниками ФСБ РФ. Это и судьи, которые выносили неправосудные приговоры", - рассказал Поночовный.

Он подчеркнул, что журналисты - одни из тех, кто первыми ощутили преследования в Крыму, как со стороны оккупационной власти, так и со стороны незаконных вооруженных формирований, таких как "Самооборона Крыма".

"Уже 6 марта 2014 года российские войска захватили радиопередающий центр в Симферополе и соответственно трансляция всех украинских каналов и радиовещателей была прекращена", - отметил он.

Как сообщалось, в декабре прокурор Международного криминального суда Фату Бесуда заявила о завершении предварительной экспертизы по ситуации в Украине и о наличии оснований полагать, что были совершены преступления против человечности.