Почти 83% украинцев позитивно относятся к евроинтеграции Украины – исследование

Почти 83% украинцев позитивно относятся к евроинтеграции Украины, свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии, представленные на "круглом столе" "Безотлагательные задачи коммуникации европейской интеграции в Украине".

В частности, 82,7% украинцев выбрали хотя бы одно позитивное утверждение о евроинтеграции Украины. 46,4% украинцев связывают евроинтеграцию с изменением качества работы государства (удобные услуги, уважение к гражданину, обеспечение условий для достойной жизни и труда), 38,1% - с жизнью по стандартам Евросоюза (социальными, экономическими, правовыми), 26,6% - с повышением ответственности самих граждан (уважительное, толерантное отношение друг к другу и к общественным правилам), 25,8% - со стратегией развития страны на долгие годы до момента полноправного вступления в ЕС, 22,5% - с открытостью границ, возможностью легко поехать в Европу на обучение или на работу.

В то же время 13% респондентов выбрали хотя бы одно негативное утверждение. 6,2% опрошенных связывают евроинтеграцию с уничтожением, наступлением на традиционные семейные ценности (семья - это женщина и мужчина и дети), 5,8% - с дешевой рабочей силой для Европы, 3,4% - с закрытием своих заводов и фабрик (будем покупать только европейское), 3,4% - с подчинением чужим правилам (жить за указаниями, ограничивать себя, не иметь своего мнения).

19% респондентов связывают с евроинтеграцией антикоррупционные реформы, 18,9% - медицинскую реформу, 18,1% - реформу полиции, 14,1% - децентрализацию, 12,5% - реформу образования, 10,7% - реформу электронных услуг, в том числе административных, 8,9% - реформы, связанные с улучшением окружающей среды.

24,6% опрошенных считают, что конкретные реформы не связанны с евроинтеграцией, а 13,9% ответили, что "не видят реформ".

43,1% респондентов указали, что они совсем не видели любую информацию или коммуникацию со стороны государства о евроинтеграции. 22,4% опрошенных указали, что видели рекламу в СМИ, 18% - видели информацию в соцсетях и на сайтах, 16,7% - видели в выступлениях украинских политиков, 5,3% - видели мысли и тексты в блогах и интервью экспертов и общественных организаций, 3,5% - видели информацию от мэра и органов местного самоуправления.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в рамках исследования "Омнибус" в конце декабря 2020 года. Опрошены 2 тыс.чел. в возрасте от 18 лет. Охвачены все географические регионы страны.