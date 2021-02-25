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15:48 25.02.2021

Протестующие в Ереване перекрывают баррикадами центральный проспект города

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Оппозиция Армении перекрывает центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположены здание парламента и президентская резиденция.

"Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна", - заявил кандидат оппозиции на пост премьера страны Вазген Манукян.

Он отметил, что протестующие готовы переночевать на проспекте Баграмяна.

"Готовьтесь, будем здесь и ночью", - сказал он.

Теги: #ереван #протесты
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Интерфакс-Украина
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