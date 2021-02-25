Протестующие в Ереване перекрывают баррикадами центральный проспект города
Оппозиция Армении перекрывает центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположены здание парламента и президентская резиденция.
"Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна", - заявил кандидат оппозиции на пост премьера страны Вазген Манукян.
Он отметил, что протестующие готовы переночевать на проспекте Баграмяна.
"Готовьтесь, будем здесь и ночью", - сказал он.