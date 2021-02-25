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15:37 25.02.2021

Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море – Зеленский в разговоре со Столтенбергом

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Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море – Зеленский в разговоре со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран - членов НАТО в Черном море, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Украина готова и в дальнейшем взаимодействовать с Альянсом в стратегических авиационных перевозках в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution)", - подчеркнул президент.

Так, Зеленский высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран - членов НАТО в Черном море.

В свою очередь генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Организация будет прилагать усилия к увеличению присутствия в Черном море, и уже начала это делать. Он отметил, что и НАТО, и страны - члены Альянса на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины.

"Йенс Столтенберг отметил, что будет настаивать на этом. Он также отметил, что Альянс думать, как усилить поддержку военных сил Украины в рамках нынешнего комплексного пакета помощи. Он также поблагодарил за участие Украины в миссиях НАТО", - говорится в сообщении

Президент Зеленский заверил, что Украина продолжит участие в миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" "Украина готова участвовать в текущих и будущих операциях Альянса", - сказал Зеленский.

Помимо прочего Зеленский пригласил Столтенберга принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите "Крымской платформы" в августе 2021 года. Генеральный секретарь НАТО сообщил, что серьезно рассматривает эту возможность.

Теги: #украина #нато
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