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14:52 25.02.2021

ЕС рассмотрит идеи Украины по деоккупации Крыма

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ЕС рассмотрит идеи Украины по деоккупации Крыма

Евросоюз рассмотрит конкретные идеи Украины по деоккупации Крыма, заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС приветствует дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом, и рассмотрит конкретные идеи Украины в этом направлении в соответствии с введенной политикой непризнания", - говорится в заявлении Борреля к седьмой годовщине незаконной оккупации Крыма и Севастополя РФ, которая отмечается в Украине 26 февраля года.

Он подчеркнул, что ЕС твердо отстаивает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом.

"ЕС вновь повторяет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Такое нарушение остается прямым вызовом международной безопасности, имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - указал он.

Глава европейской дипломатии отметил, что ЕС остается настроенным на полное внедрение своей политики непризнания, в частности путем применения ограничительных мер и сотрудничества в рамках международных площадок.

Он указал, что ЕС еще раз призывает государства-члены ООН рассмотреть подобные меры относительно непризнания в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года

"ЕС не признает, и не будет признавать проведение РФ выборов на территории Крымского полуострова. Усиленная милитаризация Крымского полуострова Российской Федерацией, включая с проведением многочисленных военных учений и строительством военных кораблей, продолжает негативно влиять на безопасность в Черноморском регионе. Нарушая международное гуманитарное право, Россия навязала гражданство и осуществляет призыв жителей Крыма в ряды ее Вооруженных сил", - говорится в заявлении Борреля.

Он подчеркнул, что РФ должна прекратить изменять демографический состав полуострова путем переселения собственного населения на временной оккупированную территорию.

Боррель указал, что ЕС осуждает строительство Керченского моста и открытие участка железнодорожного сообщения без согласия Украины.

"ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море в обоих направлениях в соответствии с международным правом. Незаконные ограничения на такой проход продолжаются и до сих пор, а также негативно влияют на экономическое положение украинских портов в Азовском море и всего региона в целом", - добавил он.

Глава европейской дипломатии обратил внимание на то, что в связи с оккупацией АРК ситуация в области прав человека в Крыму существенно ухудшилась.

"Принимая во внимание историческое решение Европейского суда по правам человека от 14 января 2021 года, Европейский Союз призывает Россию к полному соблюдению международного гуманитарного права, международных стандартов прав человека и соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 75/192 от 16 декабря 2020 года", - подчеркивается в заявлении.

В заявлении отмечается, что жители полуострова испытывают систематические ограничения их основных свобод, таких как свобода волеизъявления, свобода вероисповедания, свобода участия в объединениях, а также право на мирные собрания. Журналисты, правозащитники и судебные адвокаты сталкиваются с запугиванием и вмешательством в свою деятельность. Крымские татары подвергаются неприемлемым преследованием, притеснениям и испытывают грубые нарушения своих прав.

"Должна быть обеспечена возможность крымским татарам, украинцам и другим этническим и религиозным группам на полуострове поддерживать и развивать свою культуру, образование, идентичность, традиции культурного наследия, что в настоящее время находится под угрозой из-за незаконной аннексии. Должна прекратиться деятельность, направленная на разрушение культурного наследия полуострова, в частности археологических сокровищ, произведений искусства, музеев или исторических памятников", - указал Боррель.

По его словам, согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 75/192 от 16 декабря 2020 года, крайне важным является предоставление региональным и международным механизмам мониторинга прав человека, а также неправительственным правозащитным организациям беспрепятственный доступ в Крым и Севастополь.

Боррель заявил, что следует тщательно расследовать все нераскрытые случаи нарушений прав человека и злоупотреблений, таких как насильственные исчезновения, пытки, убийства, насилие, политически мотивированные преследования, дискриминация и унижения.

"Следует немедленно освободить всех задержанных на Крымском полуострове и заключенных с нарушением международного права, включая Эмира-Усеина Куку и 5 других обвиняемых, осужденных по тому же делу, Олега Приходько, а также недавно заключенных Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдера Джаппарова. Следует отменить запрет на деятельность Меджлиса, органа самоуправления крымских татар. Также Россия должна принять меры по улучшению экологической ситуации, которая существенно ухудшилась на полуострове после незаконной аннексии", - говорится в заявлении Борреля.

 

Теги: #крым #ес
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