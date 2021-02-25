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14:48 25.02.2021

Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте

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Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте, который позволит улучшить отношения между местными властями и официальным Киевом.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания Совета развития громад и территорий в четверг в Киеве.

"Отношения между центром и громадами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и действенными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины", - сообщил Зеленский.

Он уточнил, что Конгресс должен стать площадкой для диалога и поиска важных государственных решений.

"Всем нам пора осознать, что центральная и местная власть не конкуренты и не соперники, а партнеры. Одна команда", - резюмировал президент.

Теги: #власти #конгресс #зеленский
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