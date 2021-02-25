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14:37 25.02.2021

Зеленский призвал нардепов принять изменения в Конституцию по децентрализации: префекты должны стать залогом унитарного устройства

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Зеленский призвал нардепов принять изменения в Конституцию по децентрализации: префекты должны стать залогом унитарного устройства

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады принять изменения в Конституцию Украины в части децентрализации и отметил, что префекты должны стать залогом унитарного устройства страны.

"Мы должны принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь, в частности, идет об институте префектов и ликвидации местных администраций. Мы стремимся, чтобы ряд вопросов в городах решали не чиновники в столичных кабинетах, а непосредственно те люди, которые живут в тех или иных регионах страны…Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины в каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства", - сказал Зеленский на заседании Совета развития громад и территорий в четверг в Киеве.

Так, президент призвал депутатов, вне зависимости от фракций, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации.

"Я хотел бы призвать депутатов Верховной Рады… и особенною когда речь идет об изменениях в Конституцию Украины… не только от фракции "Слуга народа", от всех депутатских фракций и групп, принять изменения в Конституцию Украины касательно децентрализации. Отбросить, наконец, все политические лозунги… Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, с нашими украинскими учеными, экспертами на протяжении последнего года. Время переходить от обсуждений к настоящим действиям", - подчеркнул глава государства.

Теги: #префекты #зеленский #децентрализация
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