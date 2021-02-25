Полиция и прокуратура не поддерживают решение суда Киева, по которому провайдеры обязаны заблокировать доступ к сайту российского РБК и еще 425 ресурсам - источник

Полиция и прокуратура подадут апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева, которое обязывает всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"По заявлению гражданина полиция в установленном порядке внесла сведения в ЕРДР. Заявитель же обратился самостоятельно в суд. Суд без участия полиции и прокуратуры вынес определение и направил его в полицию", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что прокуратура и Нацполиция Украины не обращались с суд по этому поводу.

"Будут обжаловать это определение в установленном законом порядке", - сказал источник.

Как сообщалось, 25 февраля НКРСИ проинформировала провайдеров о решении Голосеевского районного суда Киева, которое обязывает всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте НКРСИ, заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам.

В число подпавших под блокировку доступа сайтов попали также сайт статистики мессенджера Telegram, страница шеринга строк кода на международном IТ-ресурсе GitHub, существующая с 1999 года соцсеть LiveJournal (США).