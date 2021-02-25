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14:03 25.02.2021

В Ивано-Франковске на время локдауна вводят ограничения на проезд в общественном транспорте

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В Ивано-Франковске на время локдауна вводят ограничения на проезд в общественном транспорте

В Ивано-Франковске на время усиления карантина вводят ограничение на проезд в общественном транспорте: с 26 февраля пользоваться им смогут только лица, имеющие при себе служебное удостоверение или справку с места работы, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"С 26 февраля мы в красной зоне. Чтобы медики и работники критической инфраструктуры города имели возможность доехать до работы - по городу будут курсировать спецрейсы… Пассажирам для посадки обязательно иметь при себе служебное удостоверение или справку с места работы", - написал Марцинкив в Facebook в четверг.

Он отметил, что решение о введение ограничений на передвижение в общественном транспорте принял исполнительный комитет города.

Мэр Ивано-Франковска подчеркнул ,что городской транспорт будет ездить по: троллейбусным маршрутам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и автобусным №21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40К, 41К, 42, 43, 44 , 45, 46, 47, 47К, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60.

"Это - все городские маршруты. Сейчас они будут курсировать по обычному графику. Впрочем, перевозки будет исключительно с соблюдением противоэпидемических мероприятий: только сидячие места и маски", - резюмировал Марцинкив.

Как сообщалось, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля.

Ивано-Франковской областной государственной администрации поручено организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить проведение температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 

Теги: #транспорт #локдаун #ивано_франковск
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