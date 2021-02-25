Киевлян предупреждают о возможных ограничениях на вход на трёх станциях метро вечером

Вечером в четверг, 25 февраля, на трёх станциях киевского метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" могут ввести ограничение на вход пассажиров в связи с проведением футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", ограничения на вход на станции "Олимпийская" могут ввести перед началом футбольного матча, а после его завершения - на всех трех упомянутых станциях.

"Механизм применяется из соображений безопасности для предотвращения массового скопления пассажиров на платформах станций. "Киевский метрополитен" извиняется за возможные неудобства", - отмечает пресс-служба КП.

Планируется, что матч начнется в 19:55.