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12:27 25.02.2021

Венедиктова: расследования по заявлениям, в которых фигурировал Хантер Байден, завершены, это геополитика

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Венедиктова: расследования по заявлениям, в которых фигурировал Хантер Байден, завершены, это геополитика

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает, что украинские правоохранительные органы не будут реанимировать расследования закрытых дел, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден, и в целом не вмешиваются в геополитические вопросы.

В опубликованном в четверг интервью британскому изданию "The Independent" Венедиктова отметила, что украинские правоохранители не намерены возобновлять расследование, и в целом она рада, что Украина не была вовлечена в американскую политику.

"Это (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден – ИФ) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", - цитирует издание генпрокурора.

Венедиктова подчеркнула: "Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, потому что были поданы определенные заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу вовлекаться или делать комментарии относительно международной политики".

Что касается расследований доходов Байдена в Китае и в Украине и вероятности получения Киевом просьбы провести проверку по этому поводу, Венедиктова отметила: "У меня нет информации по каким-либо официальным каналам, поэтому я не знаю, что будет происходить в будущем. Но что я могу сказать, это то, что если будет развитие какой-либо ситуации, наше поведение не будет ничем отличаться сейчас от того, которым оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимался этот вопрос".

Как сообщалось, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Шокина, который расследовал деятельность украинской компании Burisma. Ожидалось, что это расследование должно было коснуться и деятельности Хантера Байдена.

В мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Теги: #расследование #венедиктова #байден
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