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12:13 25.02.2021

Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

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Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

Киевская область может войти в "оранжевую" зону эпидопасности из-за превышения коэффициента выявления случаев - 23,4% по состоянию на 24 февраля при допустимом 20%, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения в четверг.

Согласно сообщению, Черновицкая и Ивано-Франковская области по-прежнему входят в "красную" зону эпидопасности, Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области – в "оранжевую".

На территории остальных регионов будет действовать "желтая" зона.

Теги: #киевская_область #прогноз #зона
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