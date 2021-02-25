Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

Киевская область может войти в "оранжевую" зону эпидопасности из-за превышения коэффициента выявления случаев - 23,4% по состоянию на 24 февраля при допустимом 20%, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения в четверг.

Согласно сообщению, Черновицкая и Ивано-Франковская области по-прежнему входят в "красную" зону эпидопасности, Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области – в "оранжевую".

На территории остальных регионов будет действовать "желтая" зона.