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12:09 25.02.2021

"Батькивщина" разработала законопроект о компенсациях за возможные негативные последствия вакцинации от Covid-19

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"Батькивщина" разработала законопроект о компенсациях за возможные негативные последствия вакцинации от Covid-19

Команда партии "Батькивщина" разработала специальный законопроект, призванный защитить украинцев от возможных негативных последствий вакцинации от COVID-19, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"На следующей сессионной неделе мы подадим разработанный законопроект, в котором предусмотрим, как в других странах мира, ответственность власти и компенсацию людям, если вакцина не сработает, или если у человека наступят какие-то непрогнозируемые последствия. Этот закон предусматривает очень серьезные возмещения. К примеру, если человек вакцинировался, а потом заболела COVID-19, власть должна ответить за это", - цитирует Тимошенко пресс-служба партии.

По словам лидера "Батькивщины", необходимость такой законодательной инициативы обусловлена "тревожными сообщениями в мировых СМИ относительно качества закупленной украинской властью вакцины - копии AstraZeneca, изготовленной в Индии".

"Я не эксперт и не могу давать оценку вакцинам, но мы не можем игнорировать информацию от других стран. Так, в Германии отказываются от прививок вакциной AstraZeneca, потому что у нее очень низкий рейтинг. Южно-Африканская Республика вернула эту вакцину обратно, потому что она не борется с тем типом вируса, который распространен в стране, а в Швеции сообщают о существенных побочных эффектах от прививок ней", - сказала Тимошенко.

По ее убеждению, президент Украины должен инициировать тщательную проверку вакцины в лабораторных условиях и публично гарантировать каждому украинцу, что закупленная вакцина качественная, эффективная и безопасная.

Теги: #вакцинация #законопроект #батькивщина
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