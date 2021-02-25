"Батькивщина" разработала законопроект о компенсациях за возможные негативные последствия вакцинации от Covid-19

Команда партии "Батькивщина" разработала специальный законопроект, призванный защитить украинцев от возможных негативных последствий вакцинации от COVID-19, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"На следующей сессионной неделе мы подадим разработанный законопроект, в котором предусмотрим, как в других странах мира, ответственность власти и компенсацию людям, если вакцина не сработает, или если у человека наступят какие-то непрогнозируемые последствия. Этот закон предусматривает очень серьезные возмещения. К примеру, если человек вакцинировался, а потом заболела COVID-19, власть должна ответить за это", - цитирует Тимошенко пресс-служба партии.

По словам лидера "Батькивщины", необходимость такой законодательной инициативы обусловлена "тревожными сообщениями в мировых СМИ относительно качества закупленной украинской властью вакцины - копии AstraZeneca, изготовленной в Индии".

"Я не эксперт и не могу давать оценку вакцинам, но мы не можем игнорировать информацию от других стран. Так, в Германии отказываются от прививок вакциной AstraZeneca, потому что у нее очень низкий рейтинг. Южно-Африканская Республика вернула эту вакцину обратно, потому что она не борется с тем типом вируса, который распространен в стране, а в Швеции сообщают о существенных побочных эффектах от прививок ней", - сказала Тимошенко.

По ее убеждению, президент Украины должен инициировать тщательную проверку вакцины в лабораторных условиях и публично гарантировать каждому украинцу, что закупленная вакцина качественная, эффективная и безопасная.