События

12:05 25.02.2021

Суд арестовал и передал АРМА имущество, связанное с экс-главой МВД Захарченко

2 мин читать
Суд арестовал и передал АРМА имущество, связанное с экс-главой МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева наложил аресты на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Для осуществления мероприятий по управлению арестованным имуществом судом также удовлетворены ходатайства следователя Государственного бюро расследований о его передаче Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Запрет на отчуждение и распоряжение наложен на 3 квартиры, 6 гаражей в центральной части Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-министром МВД деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины, совершение финансовых операций и махинаций с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения, местонахождения, перемещения, преобразования (изменения их формы).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР.

Министр внутренних дел Украины с ноября 2011 года по февраль 2014 был Виталий Захарченко.

Как сообщалось, 26 февраля 2014 года и.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-глава МВД Захарченко объявлены в международный розыск.

Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании более 10,3 млрд грн через Смартбанк (Киев). Так, управление специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

По данному поводу в апреле 2018 года Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел.

Теги: #имущество #захарченко #арма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:15 22.02.2021
АРМА выступает за предоставление ей права определяться с реализацией активов

АРМА выступает за предоставление ей права определяться с реализацией активов

15:52 20.01.2021
Нардеп считает необходимым создание баз данных по похищенному имуществу украинских граждан в Крыму

Нардеп считает необходимым создание баз данных по похищенному имуществу украинских граждан в Крыму

14:45 01.12.2020
САП сообщила о подозрении новым фигурантам дела о присвоении имущества Нацгвардии

САП сообщила о подозрении новым фигурантам дела о присвоении имущества Нацгвардии

20:37 29.10.2020
Глава КС в 2018 году приобрел имущество на оккупированной территории по законодательству страны-агрессора – глава НАПК

Глава КС в 2018 году приобрел имущество на оккупированной территории по законодательству страны-агрессора – глава НАПК

12:46 15.09.2020
МГУ считает конкурс АРМА на управление УМХ непрозрачным, обратится в суд

МГУ считает конкурс АРМА на управление УМХ непрозрачным, обратится в суд

11:47 14.09.2020
"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

10:24 12.09.2020
"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

11:19 03.09.2020
АРМА в конкурсе на управление активами УМХ требует от участников получения согласия у связанных с собственником холдинга лиц - 1+1 media

АРМА в конкурсе на управление активами УМХ требует от участников получения согласия у связанных с собственником холдинга лиц - 1+1 media

16:04 28.07.2020
Управлять активами МГУ хотели 7 компаний, предлагали отчислять в бюджет от 0,1 до 2,1 млн грн/мес. - АРМА

Управлять активами МГУ хотели 7 компаний, предлагали отчислять в бюджет от 0,1 до 2,1 млн грн/мес. - АРМА

14:12 23.07.2020
В СБУ сообщили о задержании экс-правоохранителя, которого российские наемники обвиняют в убийстве главаря т.н. "ДНР" Захарченко

В СБУ сообщили о задержании экс-правоохранителя, которого российские наемники обвиняют в убийстве главаря т.н. "ДНР" Захарченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ШАРИЙ ОБЪЯВЛЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОЗЫСК - СБУ

Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

В Верховный суд поступил иск нардепа Козака по обжалованию санкций СНБО

В Украине за сутки 8 147 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 3 889 человек

За сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военнослужащих

ПОСЛЕДНЕЕ

ШАРИЙ ОБЪЯВЛЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОЗЫСК - СБУ

Венедиктова: расследования по заявлениям, в которых фигурировал Хантер Байден, завершены, это геополитика

В Индии медики не хотят прививаться местной вакциной

Киевская область может войти в "оранжевую" зону – Минздрав

"Батькивщина" разработала законопроект о компенсациях за возможные негативные последствия вакцинации от Covid-19

На Харьковщине во двор частного дома бросили гранату, пострадавших нет

Во Львовской области первыми вакцину от COVID-19 получат медики областной инфекционной больницы

Донецкая область получила вакцину от COVID-19: часть направят военным, 14 тыс. доз получат гражданские

За сутки в Киеве выявили 652 случая заболевания COVID-19За сутки в Киеве выявили 652 случая заболевания COVID-19

Финляндия с 8 марта на три недели вводит локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА