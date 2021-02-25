Кулеба 26 февраля посетит с рабочим визитом Францию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 26 февраля, осуществит рабочий визит во Французскую Республику, сообщает пресс-служба МИД.

"Дмитрий Кулеба проведет переговоры с министром европейских и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, а также встретится с другими французскими чиновниками, представителями бизнеса, медийной и экспертной среды", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ключевыми темами переговоров станут развитие политического диалога Украины и Франции, увеличение объемов торговли и инвестиций, усиление взаимодействия в рамках международных организаций, европейская и евроатлантическая интеграция Украины.

Особое внимание будет уделено противодействию агрессии РФ против Украины, ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма, а также дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в рамках Нормандского формата.