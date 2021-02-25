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11:36 25.02.2021

Во Львовской области первыми вакцину от COVID-19 получат медики областной инфекционной больницы

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Во Львовской области первыми вакцину от COVID-19 получат медики областной инфекционной больницы

Во Львовской области в четверг в областной инфекционной больнице стартует процесс вакцинации от COVID-19 вакциной производства Oxford/AstraZeneca (Covishield), сообщил директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис.

"Первая партия вакцины прибыла в область минувшей ночью. Сегодня начнем вакцинацию и первой станет Львовская областная инфекционная больница, которая первой приняла удар пандемии коронавируса", - сказал Чемерис на брифинге в четверг.

По его данным, ориентировочно вакцинацию начнут в 13:00.

В первой партии во Львовскую область привезли 42 200 доз вакцины CoviShield.

По словам руководительницы Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Натальи Иванченко, сейчас согласие на вакцинацию дали 1,5 тысячи медиков из больниц, где лечат больных COVID-19, а также 450 сотрудников службы экстренной медицинской помощи.

Самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром 24 февраля.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Ранее для экстренного применения её также одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

 

Теги: #вакцинация #львовская_область
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