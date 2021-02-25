За сутки в Киеве выявили 652 случая заболевания COVID-19За сутки в Киеве выявили 652 случая заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в украинской столице зафиксировали 652 случая инфицирования коронавирусом, при этом от осложнений COVID-19 умерли 18 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"652 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 18 человек. Всего за период пандемии в городе 2 620 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 136 328", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг.

Столичный мэр уточнил, что за последние сутки в столице заболели 347 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 278 мужчин в возрасте от 20 до 92 лет, а также 11 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 16 мальчиков от 1 до 17 лет.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 124, Днепровском - 97 и в Деснянском - 93 случая", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что в столичные больницы за сутки госпитализировали 126 пациентов.

За тот же период выздоровели 343 человека. За всё время пандемии коронавируса, болезнь преодолел уже 92 841 киевлянин.