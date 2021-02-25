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10:49 25.02.2021

Финляндия с 8 марта на три недели вводит локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

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Финляндия с 8 марта на три недели вводит локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Финляндии объявили о введении режима самоизоляции на территории всей страны с 8 марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает телеканал YLE.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что национальный локдаун будет введен на три недели, а по истечении этого срока меры будут снимать поэтапно.

"Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", - сказала Марин на пресс-конференции.

В частности, на это время вводится дистанционное обучение в старших классах, запрещены встречи группами более шести человек. В зонах с наивысшим уровнем распространения инфекции закрываются рестораны.

С начала пандемии в Финляндии выявили свыше 55 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 730 из них имели летальный исход.

С середины февраля в Финляндии увеличивается суточный прирост новых случаев COVID-19, накануне сообщалось о 590 выявленных случаях заражения.

Теги: #локдаун #финляндия
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