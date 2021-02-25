Финляндия с 8 марта на три недели вводит локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19
Власти Финляндии объявили о введении режима самоизоляции на территории всей страны с 8 марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает телеканал YLE.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что национальный локдаун будет введен на три недели, а по истечении этого срока меры будут снимать поэтапно.
"Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", - сказала Марин на пресс-конференции.
В частности, на это время вводится дистанционное обучение в старших классах, запрещены встречи группами более шести человек. В зонах с наивысшим уровнем распространения инфекции закрываются рестораны.
С начала пандемии в Финляндии выявили свыше 55 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 730 из них имели летальный исход.
С середины февраля в Финляндии увеличивается суточный прирост новых случаев COVID-19, накануне сообщалось о 590 выявленных случаях заражения.