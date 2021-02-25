Премьер Армении Пашинян расценил заявление Главного штаба ВС как попытку военного переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране.

"Заявление Главного штаба ВС расценивают как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире", - написал Пашинян на своей странице в Фейсбуке.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и правительства республики, говорится в заявлении Главного штаба ВС страны: "ГШ ВС Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам, что было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах. Это решение в тяжелых для страны условиях является антигосударственным и безответственным".

В нем отмечается, что премьер-министр Армении и правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".

"ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако всё имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину", - отмечается в заявлении.

В Главном штабе ВС страны заявили также, что "неэффективное управление действующего правительства и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань катастрофы".

Заявление подписал начальник Главного штаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, его заместители, командующие армейскими корпусами, высокопоставленные военные.