События

10:45 25.02.2021

Президент Украины почтил память Леси Украинки

1 мин читать
Президент Украины почтил память Леси Украинки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 февраля, почтил память Леси Украинки в 150-ую годовщину со дня её рождения.

Пресс-служба президента в четверг сообщает, что Зеленский возложил цветы на могилу Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве, а также на её памятник в столице.

Как сообщалось, к 150-летнему юбилею Леси Украинки представят полное собрание сочинений писательницы в 14 томах.

Оно разделено тематически и жанрово по следующим направлениям-блоками: драматургия (1-4 тт.), поэзия и лирико-эпические поэмы (5 т.), художественная проза (6 т.), литературная критика и публицистика (7 т.), переводы (8 т.), записи народного творчества и песни, записанные с голоса Леси Украинки (9 т.), "Древняя история восточных народов" и конспекты, выписки, заметки (10 т.), переписка (11-14 тт.).

 

Теги: #память #леся_украинка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 20.02.2021
Чета Зеленских почтила подвиг Героев Небесной Сотни

Чета Зеленских почтила подвиг Героев Небесной Сотни

13:59 17.02.2021
Кабмин утвердил на 2021-2025 план мероприятий по чествованию подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни

Кабмин утвердил на 2021-2025 план мероприятий по чествованию подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни

15:51 12.02.2021
К 150-летнему юбилею Леси Украинки представят полное собрание сочинений писательницы в 14 томах - Минкультуры

К 150-летнему юбилею Леси Украинки представят полное собрание сочинений писательницы в 14 томах - Минкультуры

14:00 08.02.2021
Кучма: достойной данью памяти Антонова со стороны Украины было бы построить новую "Мрию"

Кучма: достойной данью памяти Антонова со стороны Украины было бы построить новую "Мрию"

11:03 20.01.2021
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших 20 января в боях за независимость и суверенитет Украины

Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших 20 января в боях за независимость и суверенитет Украины

13:20 30.12.2020
Харьковский горсовет решил увековечить память Кернеса, но без конкретики

Харьковский горсовет решил увековечить память Кернеса, но без конкретики

15:52 24.12.2020
В Украине пройдет церемониал памяти погибших героев "Шануй і пам’ятай"

В Украине пройдет церемониал памяти погибших героев "Шануй і пам’ятай"

07:59 24.12.2020
В Киеве открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному

В Киеве открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному

23:59 28.11.2020
В Беларуси чествовали память жертв Голодомора минутой молчания и зажгли лампадки

В Беларуси чествовали память жертв Голодомора минутой молчания и зажгли лампадки

09:24 28.10.2020
Украине чтят память погибших во Второй мировой войне

Украине чтят память погибших во Второй мировой войне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Верховный суд поступил иск нардепа Козака по обжалованию санкций СНБО

В Украине за сутки 8 147 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 3 889 человек

За сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военнослужащих

Зеленский обсудил с Дудой Nord Stream 2 и инициативу Польши о передаче Украине 1,2 млн доз вакцины Astra Zeneca

Кардиохирург Кузьменко, которая баллотируется в Раду на 50-ом округе, подала документы в ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве стартовал процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

Партия "Голос" намерена до конца марта объехать с туром Украину – Рудик

В Верховный суд поступил иск нардепа Козака по обжалованию санкций СНБО

Суд в Беларуси вынес обвинительный приговор погибшему во время акции протеста - правозащитники

Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Белой Церкви и Сумах

ВАКС взял под стражу бывшего первого замглавы правления ПриватБанка Яценко с альтернативой залога в более 52 млн грн

В Грузии выявлено 362 новых случая заражения COVID-19

В США около 66,5 млн человек вакцинировались от COVID-19

Организаторы игр в Токио призвали зрителей из-за COVID-19 заменить возгласы аплодисментами на эстафете олимпийского огня

Число заражений COVID-19 в мире превысило 112,5 млн, число жертв - 2,49 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА