Президент Украины почтил память Леси Украинки

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 февраля, почтил память Леси Украинки в 150-ую годовщину со дня её рождения.

Пресс-служба президента в четверг сообщает, что Зеленский возложил цветы на могилу Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве, а также на её памятник в столице.

Как сообщалось, к 150-летнему юбилею Леси Украинки представят полное собрание сочинений писательницы в 14 томах.

Оно разделено тематически и жанрово по следующим направлениям-блоками: драматургия (1-4 тт.), поэзия и лирико-эпические поэмы (5 т.), художественная проза (6 т.), литературная критика и публицистика (7 т.), переводы (8 т.), записи народного творчества и песни, записанные с голоса Леси Украинки (9 т.), "Древняя история восточных народов" и конспекты, выписки, заметки (10 т.), переписка (11-14 тт.).