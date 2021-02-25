В Киеве стартовал процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield)

В Киеве в четверг утром стартовал процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Одним из первых провакцинированных станет заведующий отделением Александровской клинической больницы", - сказано в сообщении.

Ранее, 24 февраля, Киев получил от Министерства здравоохранения Украины 42,6 тыс. доз вакцин производства Oxford/ AstraZeneca(Covishield), сообщил и. о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

Самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлился в аэропорту Борисполь утром 24 февраля.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.

Ранее для экстренного применения её также одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).