В Верховный суд поступил иск нардепа Козака по обжалованию санкций СНБО

В Верховный суд поступил иск народного депутата Украины Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных санкций в отношении нардепа.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда на странице в Facebook, 24 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда иск поступил, которым обжалуется указ президента Украины "О решении СНБО от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку.

"Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер дела - №9901/39/21", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком. Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Всего в Верховный суд поступили три иска по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций в отношении указанных телеканалов.

Кассационный административный суд Верховного суда открыл производство по одному из исков. КАС назначил дело к рассмотрению на 15 марта в 12:00.

Кроме этого, Верховный суд постановлением продлил на десять дней срок на устранение недостатков по иску ООО "Новые коммуникации" (телеканал "ZIK") в деле №9901/33/21.