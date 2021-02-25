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08:57 25.02.2021

Организаторы игр в Токио призвали зрителей из-за COVID-19 заменить возгласы аплодисментами на эстафете олимпийского огня

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Организаторы игр в Токио призвали зрителей из-за COVID-19 заменить возгласы аплодисментами на эстафете олимпийского огня

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио в четверг объявил о важности соблюдения мер безопасности, направленных на борьбу с распространением коронавируса, во время эстафеты Олимпийского огня, сообщают японские СМИ.

"Мы ведем подготовку к эстафете. Очень важно, что мы считаем безопасность нашим приоритетом и принимаем достаточные меры против коронавируса", - сказала председатель оргкомитета Сэйко Хасимото.

Она сообщила, что зрителям будет разрешено наблюдать за эстафетой, но им нужно будет иметь на лице маску и соблюдать дистанцию. Кроме того, их призвали отказаться от одобрительных возгласов и заменить их аплодисментами.

"Они должны будут поддерживать эстафету аплодисментами, а не выкриками", - отметила Сэйко Хасимото.

Организаторы также предупредили, что не будут заранее сообщать точный маршрут следования эстафеты, чтобы избежать скопления толпы.

Ожидается, что эстафета начнется 25 марта в тренировочном футбольном центре в Фукусиме, а затем пройдет по территории всех остальных 46 префектур, после чего огонь будет доставлен на церемонию открытия, намеченную на 23 июля.

Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги: #япония #коронавирус #олимпиада #эстафета
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